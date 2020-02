World Car Awards 2020: le dieci finaliste

Si avvicina sempre più la proclamazione dell’auto vincitrice del prestigioso World Car of the Year 2020, che sarà ufficializzata durante il prossimo Salone di New York, kermesse d’Oltreoceano che si svolgerà dal 10 al 19 aprile prossimi e che rappresenta il 15esimo anno di collaborazione tra World Car Awards e il Salone della Grande Mela.



Il countdown è già partito con l’annuncio delle dieci auto finaliste e dei primi cinque modelli appartenenti a cinque differenti categorie, valutati con attenzione da una giuria composta da 86 giornalisti provenienti da tutto il mondo.



Ecco la top ten delle finaliste scelte tra 29 candidate: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Land Rover Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf, Volkswagen T-Cross.

La World Urban Car 2020 vede tra le opzioni in corsa i modelli: Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio e Volkswagen T-Cross.



I cinque finalisti della World Luxury Car 2020 sono: BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 e Porsche Taycan, mentre per la categoria World Performance Car 2020 troviamo: BMW M8, Porsche 718 Spyder / Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan e Toyota GR Supra. Tutte le auto appartenenti alle categorie competono inoltre per il premio World Car Design of the Year 2020. I cinque finalisti selezionati per il voto finale sono: Alpine 110S, Mazda3, Mazda CX-30, Peugeot 208 e Porsche Taycan.



Prima della proclamazione finale a New York, il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra vedrà annunciare i primi tre finalisti del mondo insieme al vincitore del premio World Car Person of the Year 2020.