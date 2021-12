Range Rover Evoque: arrivano due nuovi allestimenti

Il suv compatto Evoque si arricchisce di due nuovi allestimenti che conferiscono più appeal. Si tratta delle versioni Bronze Collection e della più P300 HST. Queste edizioni speciali si affiancano alla Range Rover Evoque Autobiography, allestimento top di gamma.



La versione Bronze Collection si basa sulla dotazione dell'Evoque S e adotta il tetto a contrasto Corinthian Bronze, le prese d'aria laterali Burnished Copper e gli esclusivi cerchi in lega da 20 pollici a cinque razze Satin Dark Grey.



È disponibile in tre tinte: Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver. A bordo troviamo i rivestimenti in legno Natural Grey Ash, i tappetini Bronze Collection con angoli in metallo e i rivestimenti dei sedili in pelle goffrata Ebony. La Bronze Collection Special Edition è disponibile con tutta la gamma di motori di prossima generazione Ingenium, benzina e diesel.



Per quanto riguarda, invece, la Range Rover Evoque P300 HST è un allestimento equipaggiato solo con il motore 2.0 Ingenium a benzina da 300 CV che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Questo modello 4x4 dispone di una trasmissione automatica a nove rapporti e l'avanzato Terrain Response 2.

Range Evoque Autobiography, presentata nel 2020, esprime l’idea del lusso secondo il marchio. L'ammiraglia offre un design elegante ed interni raffinati ed è disponibile anche in versione ibrida plug-in.



Per il 2021 la modalità SAVE della PHEV è stata migliorata, e consente una ricarica più efficace. Oltre la P300e PHEV, l’Evoque offre due efficienti diesel Ingenium next generation a quattro cilindri con tecnologia MHEV.

Il catalogo comprende anche un'ampia scelta di motori a benzina con il P200, il P250 ed il P300, tutti con tecnologia MHEV.La nuova Range Rover Evoque è disponibile con prezzi a partire da: 41.155 euro.