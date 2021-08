Mazda 2 2022

24/08/2021

Restyling per la compatta nipponica Mazda 2, attesa sul mercato per ottobre 2021. La vettura introduce nuovi livelli di assetto e una maggiore efficienza in tutta la gamma. Mazda 2 è alimentata esclusivamente dal motore 1,5 litri Skyactiv-G a benzina, offerto in tre range di potenza: 75, 90, 115 CV.



Tra le soluzioni inedite troviamo le due nuove colorazioni, Deep Crimson Red e Platinum Quartz, i cerchi in acciaio da 15 pollici e in lega da 16 pollici. Il sistema d’infotainment Mazda Connect supporta Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless.



Tra i dispositivi dedicati all’assistenza alla guida troviamo: l’Advanced Smart City Brake Support, il mantenimento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il 360° View Monitor.