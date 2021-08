Land Rover Range Rover Sport SVR Ultimate Edition

26/08/2021

La Range Rover Sport SVR Ultimate Edition del reparto SV Bespoke introduce una versione più dinamica del potente suv di Land Rover. La vettura offre tre tinte rifinite a mano: Maya Blue Gloss, Marl Grey Gloss e l’intrigante Ligurian Black Satin. Ogni colore è abbinabile al tetto a contrastoNarvik Black.



Presente lettering Range Rover su cofano e portellone, godronato nero con bordi a contrasto Fuji White, come i dettagli dei parafanghi. Troviamo il cofano ventilato in carbonio, cerchi da 22 pollici a cinque razze doppie, pinze freni nere.



La cura artigianale del Team SV Bespoke è evidente anche a bordo, dove spiccano i distintivi cromati SV Bespoke sul montante B, i paddle del cambio in metallo nero anodizzato, le soglie illuminate Ultimate, i sedili Performance rivestiti in pelle Windsor, con Suedecloth a contrasto e firma SVR a sbalzo.



Range Rover Sport SVR è la più potente Land Rover mai prodotta. Il modello attuale, di seconda generazione, è motorizzato da una versione 575 CV del 5 litri V8 Supercharged, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere i 283 km/h.