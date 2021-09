BMW Serie 2 Coupé 2022

14/09/2021

BMW Serie 2 Coupé aggiorna look e dotazioni, concentrando la propria attenzione sulla tecnologia al servizio della sportività. Il design è dinamico, fluido, i motori potenti. L’aspetto, il motore a benzina a sei cilindri in linea come top di gamma, la trazione posteriore e i componenti del telaio attinti dalla Serie 4, rendono la nuova Serie 2 Coupè ben differente dalla compatta Serie 1.



A bordo troviamo un ambiente premium ricco di innovazioni all'avanguardia. La nuova BMW M240i xDrive Coupé utilizza il motore sei cilindri in linea da 374 CV e la trazione integrale intelligente. E’ possibile scegliere anche tra le varianti con un motore a benzina o diesel a quattro cilindri.



Il veicolo offre una manovrabilità agile e controllabile in situazioni dinamiche. Dimensioni compatte, design intelligente e leggero per la carrozzeria e il telaio, un aumento fino al 12% della rigidità torsionale statica rispetto al modello precedente, una distribuzione dei pesi 50 : 50 e un'aerodinamica ottimizzata rendono il modello ideale per la guida sportiva.



Tra le dotazioni più caratterizzanti si notano i I fari full-LED di serie posizionati nella parte esterna del frontale. I fari adattivi a LED con BMW Selective Beam Non-Dazzling High Beam Assistant sono disponibili come optional.



Interessante anche la griglia a doppio rene dal design orizzontale che presenta al centro dei deflettori d'aria disposti verticalmente al posto delle classiche barre. Il lancio commerciale della nuova BMW Serie 2 Coupè è programmato per gli inizi del 2022.