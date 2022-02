THE X 8 JEFF KOONS: l´art car è una limited edition

La firma di un artista del calibro di Jeff Koons aggiunge un grande valore ad un modello della gamma bavarese come la BMW M850i xDrive Gran Coupé, già caratterizzata da un design espressivo che si distingue.



“La mia edizione della BMW Serie 8 è l'auto dei miei sogni! È davvero unica e da tempo volevo creare un'edizione speciale BMW. È sportiva e appariscente, ma anche minimalista e concettuale. Non vedo l'ora di salirci e guidarla, e spero che le persone si divertano a bordo della Gran Coupé tanto quanto me”, spiega l’artista, che aggiunge: “Sull'auto, le linee si ingrandiscono sempre più nel loro tragitto dal cofano verso il bagagliaio, creando un senso di movimento in avanti, proprio come gli elementi di design che ricordano i getti di vapore e il POP!. Il colore blu ricorda la vastità dello spazio e adoro l'idea che l'auto sia un'auto globale”.



In dettaglio, il design della vettura combina undici diversi colori esterni, dal blu all'argento e dal giallo al nero. A bordo l’atmosfera è coloratissima, briosa, vivace e realizzata con materiali di alta qualità.

Tra i dettagli spicca il coperchio dei portabicchieri con un badge specifico e firma dell'artista. I sedili sono verniciati nelle tonalità rosso e blu che riflettono i colori dei supereroi dei fumetti, ma anche dei veicoli ad alte prestazioni BMW M.



Non mancano elementi mutuati dalla Pop Art che rendono omaggio ai contorni e alle forme della sportiva Serie 8 Gran Coupé. Secondo l’artista, le linee di colore che ritroviamo nella parte posteriore sono un richiamo alla BMW Art Car 2010 dell'artista, mentre il POP! su ogni lato così come l'immagine del getto di vapore simboleggiano la potenza e la velocità di THE 8 X JEFF KOONS.



Ogni veicolo viene fornito con un certificato firmato da Jeff Koons, Oliver Zipse e con il numero di serie del veicolo. L'artista ha disegnato anche la copertina del manuale di guida.

Dopo la premiere mondiale, THE 8 X JEFF KOONS sarà presentata in numerosi eventi d'arte in Europa, Asia e Medio Oriente, tra cui la sedicesima Istanbul Contemporary, Paris Photo, il Goodwood Festival of Speed, Art Dubai, West Bund Art & Design Fair Shanghai e Art Basel Hong Kong.