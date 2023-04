BMW XM Label Red: focus sulla sportività

Potente, esclusiva e dal design dirompente, la nuova BMW XM Label Red è la risposta a chi ama una guida di carattere e soluzioni di stile originali, che non passano inosservate.

Il marchio bavarese ne mostra le caratteristiche durante il Salone internazionale dell'auto di Shanghai, kermesse dove veste i panni di premiere.



La produzione, che inizierà nell'agosto 2023, include anche una serie esclusiva limitata a 500 esemplari, caratterizzata da una verniciatura in BMW Individual Frozen Carbon Black metallizzato.

Il design della BMW XM Label Red è estroverso e caratterizzato da ampie superfici e un frontale che ritroviamo nei modelli di fascia premium del marchio. Le soluzioni estetiche più distintive includono una fascia in Toronto Red metallizzato, accenti rossi su badge e inserti dei cerchi. La gamma di colorazioni comprende una tinta unita e otto varianti metallizzate.



La combinazione nero/rosso le conferisce un aspetto accattivante e sportivo anche agli interni. Il rivestimento del tetto tridimensionale e le finiture dei montanti della carrozzeria hanno superfici nere. Il rosso è usato per regalare esclusività e anima racing.



Sotto la pelle troviamo il sistema M HYBRID in cui l'interazione tra il motore elettrico e il motore V8 assicura un'erogazione di potenza istantanea. Con una potenza di sistema aumentata a 748 CV, il nuovo modello supera di 95 CV la BMW XM standard. La potenza viene scaricata a terra dal sistema di trazione integrale M xDrive.

Il motore è alimentato da una batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio integrata nel pianale, che ha una capacità di energia di 25,7 kWh.



L'equipaggiamento di serie include le sospensioni adattive M Professional e lo sterzo attivo integrale. L'impianto frenante M Sport comprende freni a pinza fissa a sei pistoncini all'anteriore e unità a pinza flottante a singolo pistoncino al posteriore.



Il catalogo prevede un'ampia scelta di sistemi avanzati per la guida e il parcheggio automatizzati come: il Driving Assistant con il Front Collision Warning, il Lane Departure Warning. Ed ancora: l'Evasion Assistant, l'Alertness Assistant e il sistema Speed Limit Info.