BMW iX: la nuova ammiraglia bavarese

Arriverà sulle strade a partire da novembre 2021, la nuova ammiraglia della gamma bavarese. Agile, ma soprattutto sostenibile, la nuova BMW iX si presenta con un design contemporaneo ed un ambiente spazioso e improntato al lusso.



Destinato ad una mobilità elettrica, il modello adotta un approccio futuristico che si avvale di soluzioni che promettono un'esperienza premium. Le opzioni disponibili saranno due, entrambe dotate di un sistema a trazione integrale elettrica, con una potenza combinata di 523 CV nella BMW iX xDrive50 e 326 CV nella BMW iX xDrive40. L’autonomia raggiunge i 630 km nella BMW iX xDrive50 e i 425 km nella BMW iX xDrive40.



La struttura della carrozzeria, la progettazione e la messa a punto del telaio sono concepite per unire il comfort di guida a una maneggevolezza sportiva. La costruzione spaceframe in alluminio e l'uso della Carbon Cage in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) nel tetto, sui laterali e nella parte posteriore aumentano la rigidità riducendo il peso. La batteria ad alto voltaggio situata in basso nel sottoscocca dell'auto ne abbassa il baricentro.



A bordo spicca la nuova generazione del display e del sistema operativo iDrive che rende più coinvolgente l’interazione tra guidatore e veicolo. Il BMW Curved Display è un gruppo di display digitale formato da un display informativo da 12,3 pollici e da un display di controllo con una diagonale dello schermo di 14,9 pollici alloggiati dietro una superficie in vetro curvata verso il guidatore.



La BMW iX è dotata del più ampio set di sistemi di assistenza alla guida di serie. Il sistema di avviso di collisione anteriore rileva il traffico in arrivo. La disponibilità dello Steering and Lane Control Assistant opzionale è stata ampliata, mentre l'Active Cruise Control opzionale con funzione Stop&Go offre una migliore regolazione della distanza di sicurezza.



Il carattere innovativo della BMW iX è evidente già nel design, impostato su no proporzioni muscolose da SAV e i dettagli realizzati con estrema precisione. Spiccano la griglia a doppio rene BMW smussata, e le telecamere e i sensori radar incorporati. Gli interni sono concepiti per offrire il massimo benessere. L'assenza di un tunnel centrale consente più spazio per le gambe, per i portaoggetti e per la console centrale.



Il sistema di controllo automatico della climatizzazione è dotato di un filtro in nanofibra per purificare l'aria e di nuovi comandi touchscreen. L'optional Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System con altoparlanti integrati e una funzione 4D Audio che utilizza i bass shaker nei sedili promette una esaltante esperienza sonora.