BMW iX3: l´atteso reveal

Innovativo ed efficiente, il nuovissimo BMW iX3 rappresenta il primo modello della famiglia BMW X completamente elettrico. Comfort, funzionalità e l'ampiezza di uno Sports Activity Vehicle (SAV) lo rendono una proposta di sicuro successo.



La nuova BMW iX3 sarà il primo modello ad essere disponibile con motori a benzina e diesel ad alta efficienza, un sistema ibrido plug-in o un sistema di trasmissione esclusivamente elettrico.

Il lancio sul mercato, programmato a partire dalla seconda metà del 2020, avrà come parterre privilegiato la Cina. Sarà, inoltre, il primo modello del marchio ad essere costruito anche per l'esportazione nello stabilimento di Shenyang, gestito dalla joint venture BMW Brilliance Automotive.



Il motore elettrico, la trasmissione e l'elettronica di potenza sono disposti insieme in un unico vano. Il motore elettrico funziona secondo il principio di un motore sincrono senza uso di magneti, che evita l’utilizzo di terre rare nella produzione del motore.

La nuova unità del sistema di azionamento genera una potenza massima di 286 CV. La capacità della batteria risulta aumentata rispetto allo spazio occupato e al suo peso.



L'efficienza del suo motore elettrico insieme alla elevata capacità di ricarica permettono sorprendenti performance su lunga distanza. La batteria ad alta tensione di ultima generazione ha una struttura sottile.

A bordo è disponibile il nuovo sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps. La BMW iX3 è equipaggiata di serie con il sistema operativo ID7 di ultima generazione, che consente di aggiornare online i software dell'auto.



Esteticamente, la vettura offre le proporzioni tipiche di un SAV e trasmette il tipico carattere robusto e premium dei modelli BMW X. La grembiulatura anteriore e la griglia del rene hanno un design delimitato, mentre la parte posteriore è stata progettata per ridurre la resistenza dell'aria.



BMW iX3 è disponibile in due linee di equipaggiamento. La versione Inspiring comprende soluzioni che migliorano comfort, sicurezza e piacere di guida. Troviamo: verniciatura metallica, ruote aerodinamiche da 19 pollici, fari a LED, tetto apribile panoramico in vetro, funzionamento automatico del portellone, Driving Assistant Professional con Active Cruise Control con funzione Stop & Go, Steering and Lane Control Assistant, Lane Change Warning e molto altro.



Il pacchetto opzionale Impressive include cerchi in lega leggera da 20 pollici dal design ottimizzato e fari adattivi a LED, oltre ad aggiungere vetri acustici per i finestrini delle porte anteriori, Comfort Access, finiture in pelle Vernasca e sedili sportivi anteriori con supporto lombare.