Mazda CX-5 2022

17/09/2021

Mazda CX-5 aggiorna look e dotazioni presentandosi come un suv elegante, spazioso e dinamico. Tra le novità si segnala l’introduzione della modalità di guida Mi-Drive, una migliorata agilità insieme ad allestimenti differenziati.



Il selettore di guida Mi-Drive (Mazda intelligent Drive), consente al guidatore di scegliere la modalità di guida più appropriata con un semplice comando. Alcuni allestimenti dotati di i-Activ AWD hanno l’ulteriore vantaggio della modalità Off-Road, che rende la guida più intuitiva sui fondi più difficili.



La nuova generazione della Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda ha consentito di apportare migliormenti su scocca, sospensioni e sedili, per migliorare il comfort di marcia e ridurre l’affaticamento. Dal punto di vista estetico, il frontale appare più possente, i gruppi ottici anteriori e posteriori sono stati ridisegnati e la carrozzeria è disponibile anche nella tinta Zircon Sand.



Tre i i livelli di allestimento: Newground, Homura e Signature. L’abitacolo offre nella consolle centrale un alloggiamento per la ricarica Qi wireless induttiva del telefono. Per facilitare il carico, il ripiano reversibile in due pezzi del vano di carico e la soglia del portellone sono allo stesso livello.

La gamma dei sistemi di sicurezza i-Activsense della CX-5 include il Cruising & Traffic Support (CTS). Il lancio commerciale è previsto per la fine del 2021.