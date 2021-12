Skoda Karoq 2022

01/12/2021

Refresh per Skoda Karoq che, a quattro anni dal suo debutto, aggiorna lo stile, puntando su un design più raffinato, nuova tecnologia e motorizzazioni più efficienti. L’aspetto di Karoq appare più accattivante.



La calandra, ora di forma esagonale e più larga, i gruppi ottici anteriori e posteriori più slanciati e i cerchi in lega ottimizzati creano un look memorabile e distintivo. I nuovi cerchi, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e il nuovo spoiler al tetto migliorano l’aerodinamica e riducono le emissioni di CO2.



Gli interni presentano nuovi rivestimenti realizzati anche con materiali rinnovabili. Inedite le caratteristiche tecnologiche, come i fari anteriori Full-LED Matrix e vari sistemi di assistenza. Cinque motorizzazioni efficienti della generazione EVO del Gruppo Volkswagen completano l’aggiornamento del modello.



Due motori diesel e tre motori a benzina sono declinati in varie potenze comprese inn range tra 110 e 190 CV. Il propulsore 2.0 TSI 140 kW è riservato alla versione Karoq Sportline ed è disponibile con trazione integrale.