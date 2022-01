07/01/2022

La nuova BMW iX M60 è un veicolo che unisce all’impostazione sostenibile le attitudini di un moderno Sports Activity Vehicle e una dinamica di guida ai massimi livelli.

Il modello riesce a fondere il meglio dei tre mondi BMW i, BMW X e BMW M GmbH.



Grazie ai contenuti tecnologici, che riguardano la guida autonoma e la connettività, la vettura rappresenta una nuova concezione del lusso, garantendo prestazioni elevate e carattere premium. La struttura della carrozzeria, il design e l'assetto delle sospensioni promettono una guida confortevole, ma anche sportiva.



BMW iX M60 ha una struttura creata con un mix di materiali, alluminio e fibra di carbonio, che conferisce maggiore rigidità e un peso ottimizzato. La nuova vettura combina le tipiche caratteristiche M con la tecnologia del nuovo sistema modulare di BMW per la guida autonoma, il funzionamento, la connettività e i servizi digitali. L’equipaggiamento include una gamma di dotazioni mai offerti da BMW nel campo dei sistemi di assistenza alla guida, a cui si accompagnano diverse innovazioni.



Una nuova generazione di sensori, un nuovo sistema di software e una piattaforma di calcolo permettono un avanzamento delle funzioni di guida e parcheggio automatizzati, con funzionalità di livello 3. Dal punto di vista estetico ci troviamo di fronte ad un SAV moderno dai dettagli ben definiti.



Spiccano le pinze dei freni verniciate in blu e dotate di logo M, la BMW Individual Titanium Bronze Exterior Line e i loghi M nella finitura High Gloss Black/Titanium Bronze sui pannelli laterali anteriori e sulla parte posteriore. I cerchi da 22 pollici con design Titanium Bronze sono opzionali.



Gli interni sono spaziosi e accoglienti e prevedono la presenza di sedili multifunzione con poggiatesta integrati, il BMW Curved Display, il volante esagonale e il rivestimento del tetto color antracite. La propulsione si affida a due motori elettrici: anteriore da 258 CV e posteriore che raggiunge fino a 489 CV, per una potenza complessiva di sistema di 619 CV.



L’alimentazionepunta su batterie da 111,5 kWh di capacità ricaricabili tramite una Wallbox domestica oppure attraverso colonnine fast-charge. Il lancio sul mercato è previsto per giugno 2022.