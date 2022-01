Mazda MX-5 2022

13/01/2022

L’iconica roadster Mazda MX-5 si rinnova pur conservando inalterato l’appeal originale. La versione 2022 è caratterizzata da alcuni affinamenti. Disponibile sia in versione Soft Top con tetto in tela ad azionamento manuale, sia con carrozzeria RF (Retractable Fastback) con tetto rigido a scomparsa, la sportiva nipponica propone nuove tinte: Platinum Quartz per gli esterni e per gli interni l’inedita pelle nappa in Terracotta Brown.



Per quanto riguarda la capote della versione Soft Top, si aggiunge alla tela nera e alla colorazione Burgundy Red, la tonalità Blue. Il carnet di dotazioni aggiunge la tecnologia Kinematic Posture Control (KPC), di serie su tutti i modelli che esalta le prestazioni delle sospensioni multilink posteriori.



A livello di motorizzazioni, la vettura dispone delle unità quattro cilindri a benzina Skyactiv-G 1.5 da 132 CV e Skyactiv-G 2.0 da 184 Cv abbinate al cambio manuale a 6 rapporti che consentono elevate prestazioni.



Entrambe le motorizzazioni sono dotato anche di i-Eloop, un sistema di recupero dell’energia in frenata. Due gli allestimenti in catalogo: Exceed e Sport, con motorizzazioni rispettivamente 1.5 l e 2.0 l. Il lancio commerciale è previsto a partire da marzo 2022.