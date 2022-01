Kia Sportage 2022

19/01/2022

La quinta generazione di Kia Sportage, il suv di riferimento della gamma, è stato progettato e sviluppato per l'Europa. Il design si presenta con linee eleganti abbinate ad un carattere sportivo, deciso, dinamico. Costruito sulla nuova piattaforma N3, la nuova generazione assicura piacere di guida e comfort.



I propulsori ibridi di ultima generazione ne migliorano le potenzialità riducendo le emissioni, aumentand allo stesso tempo l’efficienza. Il veicolo offre soluzioni inedite come il Terrain Mode, sviluppato per gli appassionati dell’off road, regola automaticamente le impostazioni della vettura per ottenere la massima trazione su qualsiasi terreno e in qualsiasi condizione.

Le sospensioni a controllo elettronico (ECS) di nuova generazione garantiscono comfort e livelli di sicurezza superiori in ogni situazione.



La gamma dei propulsori vede la presenza di unità ibride all'avanguardia e motori a benzina e diesel puliti a combustione interna (ICE) con tecnologia Mild Hybrid di ultima generazione. Tutti e tre i modelli ibridi della gamma Sportage ( HEV, PHEV e uno dei due derivati MHEV) dispongono del motore T-GDI da 1,6 litri di Kia, un quattro cilindri dotato di Continuous Variable Valve Duration (CVVD), una tecnologia che controlla la durata del sollevamento della valvola, per migliorare le prestazioni, il risparmio di carburante e le emissioni.

Per la versione di Sportage Plug-in Hybrid, il motore turbo è affiancato da un motore elettrico da 66,9 kW abbinato a una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh.



L’abbinamento dei due propulsori porta la potenza totale erogata dalla versione Plug-in a 265 CV, di cui 180 CV provenienti dal motore T-GDI. La nuova Sportage è disponibile con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) o con un cambio manuale intelligente a 6 marce (iMT) per le versioni con motorizzazioni Mild Hybrid.



All’interno del nuovo Sportage richiama l’attenzione il display curvo integrato, con touchscreen e prese d'aria dal profilo sportivo, mentre un impianto audio premium di Harman Kardon offre un’esperienza audio surround coinvolgente.