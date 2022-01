Kia Niro 2022

21/01/2022

La nuova generazione della Kia Niro è stata progettata da zero per soddisfare le differenti esigenze dei consumatori sull’aspetto della sostenibilità. Basata su una piattaforma di terza generazione, la nuova Niro adotta un corpo più grande che permette un’abitabilità interna e una capacità di carico ai vertici della categoria.



Il design tra ispirazione dalla natura e riesce a coniugare raffinatezza ad uno spirito avventuroso. L’incrocio tra look elegante e dinamico si presenta attraverso un corpo bicolore fortemente high-tech. Il montante C si fonde con i fari posteriori a forma di boomerang. Il frontale presenta l'ultima evoluzione della tipica Tiger Face di Kia. Il profilo laterale offre linee pulite, mentre in coda spiccano i fari a LED verticali.



La nuova generazione di Niro sarà commercializzata con trazione anteriore (FWD) e con tre tipologie di propulsione efficienti: un ibrido elettrico (HEV), un ibrido plug-in (PHEV) e un elettrico puro alimentato da batteria (BEV).L'HEV dispone del motore a benzina Smartstream da 1,6 litri GDI ad alta efficienza. L'unità eroga una potenza massima di 105 CV, combinato con il motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 32 kW sviluppa una potenza combinata di 141 CV.



Kia introduce la Greenzone Drive Mode nuova funzionalità che agisce sulla modalità di guida passando da PHEV a EV (100% elettrico) in modo automatico grazie alla tecnologia di smart navigation.



La seconda generazione di Kia Niro offre una scelta di nove colori esterni. Oltre al nuovo Cityscape Green, è possibile scegliere tra: Clear White, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Mineral Blue, Interstellar Grey, Orange Delight, Runway Red e Steel Grey. Le vendite sono programmate a partire dal terzo trimestre 2022.