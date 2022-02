16/02/2022

Opel Astra Sports Tourer 2022 si rinnova e si presenta con un design compatto abbinato a tecnologie innovative e numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, rilevamento pedoni, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, riconoscimento cartelli stradali, rilevamento stanchezza e cruise control con limitatore di velocità intelligente.



La vettura offre tantissimo spazio nel bagagliaio, che raggiunge i 1.634 litri (con i sedili abbattuti). Già la versione entry level garantisce prestazioni brillanti grazie al motore turbo benzina 1.2 litri tre cilindri a iniezione diretta (110 CV) con cambio manuale a sei rapporti. La nuova Astra Sports Tourer rappresenta la prima station wagon elettrificata del marchio e può essere ordinata nella versione plug in hybrid.



Con una potenza di sistema di 180 CV si ha la combinazione tra guida sportiva e sostenibile. Nella versione plug in hybrid, può percorrere fino a 60 km in modalità puramente elettrica.

Opel interpreta la filosofia stilistica bold and pure con il nuovo Opel Vizor, il volto del marchio, che integra tecnologie avanzate come l’ultima evoluzione dei fari anteriori attivi Intelli-Lux LED Pixel che non abbagliano e dispone di 168 elementi LED. La nuova Opel Astra è anche la prima station wagon disponibile con la finitura bicolore