Mazda CX-60 PHEV

15/03/2022

La nuova Mazda CX-60 introduce sul mercato europeo la prima tecnologia full hybrid plug-in del marchio.

Lo stile dinamico trasmette l’eleganza del design Kodo, il concetto giapponese di Ma, cioè la solenne bellezza dello spazio vuoto. L’elegante design degli interni introduce l’idea di Kaichô che mescola materiali e aspetti diversi come legno d’acero, pelle nappa, tessuti giapponesi e dettagli cromati combinati con il Musubu, l’arte della rilegatura che ha ispirato la cucitura del cruscotto.



>Il trattamento delle finiture in legno d’acero riflette l’estetica giapponese di Hacho: equilibrio asimmetrico. I diversi motivi e i filati dei tessuti intrecciati rispondono ai cambiamenti di luce e alla tecnica di cucitura giapponese Kakenui, con spazi tra i tessuti delle rifiniture che rivelano il materiale sottostante.



Il powertrain combina un motore Skyactiv-G 2.5, quattro cilindri benzina a iniezione diretta, con un grande motore elettrico da 100 kW e una batteria ad alta capacità da 355V e 17,8 kWh. Questa combinazione di motore termico e motore elettrico fornisce una potenza totale di sistema di 327 CV/241 kW. La Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV offre una autonomia di 63 km in modalità elettrica e una velocità massima di 100 km/h.



La vettura si basa sull’architettura multi-soluzione Skyactiv (Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture), progettata per essere compatibile con la disposizione longitudinale della meccanica del SUV con motore anteriore e trazione posteriore. Il posizionamento della batteria tra gli assali anteriore e posteriore conferisce alla nuova CX-60 PHEV un baricentro basso.



Mazda CX-60 è dotata di numerosi nuovi sistemi di sicurezza attiva: See-Through View; Turn Across Traffic Assist; rilevamento dei pedoni SBS-R; Emergency Lane Keeping; i-Adaptive Cruise Control (i-ACC) e BSM Vehicle Exit Warning.