16/03/2022

Lexus LC Hokkaido edition è una versione speciale riservata ai modelli LC Coupé e LC Convertible disponibili in 40 unità per tipo di carrozzeria e contraddistinte dalla fusione tra un look dinamico e la tipica raffinatezza doi una gran turismo.



Disponibile nei colori Flare Red, Sonic Platinum, F White o Graphite, l'edizione Hokkaido propone cerchi in lega da 21 pollici, un'esclusiva griglia, fari a LED e luci posteriori. Il tetto della convertibile può essere ordinato in tessuto rosso o nero.



La special edition è alimentata da un motore ibrido multistage V6 da 3,5 litri (LC 500h) o da un motore a benzina V8 da 5,0 litri ad alto numero di giri (LC 500 e LC 500 Convertible). Lexus LC Hokkaido Edition sarà disponibile in Europa da aprile 2022. In Italia questa edizione limitata sarà disponibile solo sulla LC Convertible.