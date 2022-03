23/03/2022

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale è una versione esclusiva, ricca di contenuti tecnologici e di connettività oltre alla tipica sportività del marchio.

Prima vettura sul mercato a essere dotata di certificato digitale NFT (non-fungible token), Tonale Edizione Speciale è proposta in configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico P2 48V da 15 kW e 55 Nm, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.



Nel ricco corredo di dotazioni sono inclusi i cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno rosse Brembo, fari Full Led adattivi Matrix, cristalli posteriori oscurati, palette cambio in alluminio, keyless entry, portellone automatico con sistema hands free, radio Navi touch da 10,25 pollici con controllo vocale, Car Play / Android auto e ricarica Wireless dello smartphone, volante sportivo in pelle, Adaptive Cruise Control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore, Traffic sign recognition.