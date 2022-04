31/03/2022

Il nuovo suv elettrico Lotus Eletre rappresenta il primo dei tre nuovi EV che Lotus intende sviluppare nei prossimi quattro anni. Questo Hyper-SUV offre un numero significativo di primati, è infatti la prima auto di produzione a cinque porte, il primo modello al di fuori dei segmenti delle auto sportive, il primo stile di vita EV, la Lotus più connessa di sempre.



Il veicolo è costruito sulla nuova e versatile Electric Premium Architecture (EPA) di Lotus, che sarà la base per una nuova gamma di veicoli elettrici Lotus Premium. Questa architettura utilizza alluminio e acciaio ad alta resistenza per una rigidità strutturale ottimale.

La batteria piatta in stile skateboard e i motori elettrici sono vicini al suolo per creare un basso centro di gravità. Troviamo due motori elettrici, uno guida le ruote anteriori e un altro guida le ruote posteriori. Un sistema di azionamento elettrico tre in uno integra ogni motore con un controller e un riduttore.



La vettura presenta sospensioni a cinque collegamenti sul retro per una guida e una maneggevolezza ottimizzate, mentre l'equipaggiamento standard include sospensioni pneumatiche e Continuous Damping Control (CDC).

L'auto è dotata di quattro modalità di azionamento, che regolano lo sterzo, le impostazioni degli ammortizzatori, il powertrain e la risposta del pedale dell'acceleratore. Il design crea l’impressione visiva di una vettura leggera e sportiva anziché di un robusto e massiccio Suv. Tutti i componenti neri sono rifiniti in fibra di carbonio mentre i pannelli della carrozzeria sono in alluminio.



Ogni specchio della porta è sostituito da un Display Retrovisore Elettrico (ERMD), che ospita tre diverse videocamere. La parte posteriore è dominata dall'esclusivo spoiler in fibra di carbonio. Eletre porta gli interni Lotus a un livello senza precedenti. Il cockpit e la console centrale, focalizzati sul conducente, si ispirano ai modelli Emira ed Evija.