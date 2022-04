22/04/2022

Lexus RZ 450e è il nuovo #suv Full Electric, il primo veicolo elettrico del brand ad essere sviluppato partendo da zero. L'esterno reinterpreta la forma caratteristica della clessidra, mentre l'interno è uno spazio leggero e aperto che è semplice e lussuoso.



Il design frontale caratterizza RZ come un BEV. Privo di motore a combustione interna, il cofano è stato abbassato e le aperture di aspirazione sono state ridotte. Il profilo laterale culmina verso la parte posteriore in una silhouette lineare, il passo lungo di 2.850 mm aggiunge enfasi al design, enfatizzando il baricentro basso e il bilanciamento dei pesi.



Le ruote di serie da 18 pollici o 20 pollici di diametro sono spinte fino alle estremità della vettura. In coda spicca uno spoiler che contribuisce alla stabilità dell'auto in continuità con il design della vettura. RZ utilizza l'e-Axle introdotto per la prima volta nel modello UX 300e Full Electric.



Si tratta di un pacchetto compatto e modulare che consiste in un motore, un gruppo ingranaggi e una centralina, situata tra le ruote motrici. Su RZ i sistemi sono utilizzati all’anteriore e al posteriore e operano insieme al controllo della trazione integrale DIRECT4 per regolare la dinamica del veicolo, la trazione e la distribuzione della potenza, a seconda delle condizioni di guida. Il motore anteriore produce 150 kW e quello posteriore 80 kW, per una potenza totale di 230 kW. RZ utilizza una batteria agli ioni di litio composta da 96 celle, e una potenza totale di 71,4 kW.



Si trova interamente sotto l’abitacolo e costituisce parte integrante della piattaforma. L'abitacolo di RZ è un'evoluzione del concetto Tazuna e unisce la posizione del guidatore al volante e la disposizione accurate di indicatori, comandi e display per creare uno spazio funzionale. Lexus ha introdotto una serie di caratteristiche tecnologiche che migliorano il comfort e la vita a bordo.



Due sono le novità: un tetto panoramico oscurabile con uno speciale rivestimento per ridurre l'irraggiamento termico e un sistema di riscaldamento radiante per guidatore e passeggero anteriore. RZ è dotata della nuova piattaforma multimediale Lexus Link, con un funzionamento più rapido e intuitivo e nuove potenzialità per connettività, pianificazione del viaggio efficiente e informazioni.