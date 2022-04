Mercedes-Benz Classe T

28/04/2022

Pensata per le esigenze familiari e per la mobilità dedicata al tempo libero, la nuova Mercedes Classe T presenta proporzioni bilanciate e linee essenziali. Elementi che conferiscono carattere sono: la mascherina del radiatore cromata, l’alloggiamento del retrovisore esterno, le maniglie delle porte e i paraurti anteriori verniciati in tinta con la carrozzeria. A tutto ciò si aggiungono modanature di accesso con la scritta Mercedes Benz e, a richiesta, cerchi in lega leggera da 17 pollici.



Mercedes Classe T offre porte scorrevoli ad ampia apertura su entrambi i lati del veicolo e un divano posteriore ribaltabile di serie. Il vano bagagli è dotato di un portellone posteriore con lunotto riscaldabile. In alternativa è disponibile una porta posteriore a battente bipartita. Entrambe le parti della porta possono essere arrestate 90 gradi o aperte 180 gradi fino a raggiungere la fiancata.



Sono disponibili due versioni di equipaggiamento. La gamma delle unità prevede un motore diesel e uno a benzina con due livelli di potenza. Tutti i motori dispongono della funzione ECO Start/Stop. Oltre al cambio manuale a sei marce, i due modelli diesel e benzina più potenti possono essere equipaggiati anche con il cambio a doppia frizione a sette rapporti (DCT).