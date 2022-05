Lexus UX Hybrid 2022

18/05/2022

L’urban crossover UX propone nuovi elementi di stile, una migliore multimedialità e connettività insieme all’inedito allestimento Design. Il veicolo è elegante e versatile sviluppato sulla piattaforma globale GA-C Lexus.



A seconda del livello di equipaggiamento, sono disponibili display da 8 o 12,3 pollici, con tecnologia touchscreen che sostituisce il controllo trackpad. I nuovi display sono più vicini al guidatore e offrono una grafica più nitida.Di serie troviamo anche l'integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay o Android auto.



Fa il suo ingresso nella gamma il nuovo allestimento che propone un look bitone con sei tinte disponibili in combinazione con un tetto nero a contrasto. Elementi specifici sono la griglia F SPORT a clessidra con trama a L, ma anche i cerchi in lega F SPORT da 18 pollici a 10 razze.



A bordo spiccano i rivestimenti dei sedili in pelle sintetica, sedili anteriori riscaldati, climatizzatore automatico bizona con sistema Nanoe-X, telecamera per la retromarcia, tergicristalli automatici, fari a LED con abbaglianti automatici, modanature passaruota nere e badge Lexus F e il nuovo Sistema multimediale con display da 8 pollici.

Lexus UX presenta anche un nuovo colore esterno, il Sonic Platinum.