01/06/2022

Land Rover Defender 130 aplia la gamma con una versione più ampia e confortevole dotata di 8 posti, ma con le stesse capacità off road, biglietto da visita del marchio. L'accresciuta lunghezza della scocca offre un maggiore spazio interno che consente di disporre tre file di sedili 2+3+3.



Esteticamente, il profilo della Defender si allunga di 340mm e assicura una grande capacità di carico. Il catalogo propone il nuovo colore Sedona Red ed il climatizzatore quadrizona disponibili in esclusiva sulla Defender 130, insieme alle sospensioni pneumatiche standard per un maggiore comfort.



Non manca la tecnologia rappresentata da un grande touchscreen Pivi Pro da 11,4 pollici, mentre gli occupanti godono di aria più pura grazie al sistema Cabin Air Purification Plus di serie. Gli interni sono sofisticati grazie all’uso della pelle Light Oyster e alla nuova impiallacciatura Natural Light Oak, con traversa verniciata a polvere, bianca e con dettagli cromati estesi.



Defender 130 è disponibile con una scelta efficiente di propulsori elettrificati, inclusi i benzina a sei cilindri P400 mild-hybrid Ingenium e i diesel a sei cilindri D250 e D300 Ingenium. Il modello First Edition si basa su specifiche HSE con un ampio elenco di contenuti, tra cui proiettori a LED Matrix, sedili riscaldati di seconda e terza fila, climatizzazione quadrizona, sistema audio Meridian, Driver Assist Pack e Privacy Glass.