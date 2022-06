22/06/2022

La serie speciale Opel Corsa 40 Anniversary, prodotta 1.982 unità, si distingue per il nuovo colore della carrozzeria Rekord Red, simile al tonalità scelta l’Opel Corsa A originale. La vettura presenta elementi a contrasto come il tetto nero, il logo Opel Blitz, il profilo dei finestrini, l’apertura del portellone e il nome Corsa posizionato al centro. I cerchi in lega leggera da 17 pollici color nero lucido con inserti grigio opaco sottolineano il carattere sportivo.



L’abitacolo è nostalgico e moderno allo stesso tempo. L’interno propone sedili in tartan e un badge numerato da 0001 a 1982, posizionata sulla finitura nera della plancia lato passeggero. Il modello speciale offre numerose funzioni di comfort e di sicurezza di serie: Radio Multimedia, fari anteriori LED, sistemi elettronici di assistenza alla guida come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni.