Volkswagen - Auto Volkswagen Amarok 2023 Volkswagen Amarok 2023 pick up 1 2 3



Noleggio Auto » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Volkswagen Amarok 2023 18/07/2022

Volkswagen Amarok, veicolo multiuso per l’impiego su strada e fuoristrada rinnova design e corredo tecnologico. L’equipaggiamento che include oltre 20 nuovi sistemi di assistenza, i servizi mobili online, i motori efficienti e potenti, due tecnologie di trazione integrale, gli accessori personalizzabili e il nuovo design rendono il nuovo Amarok uno dei pick-up più versatili del mercato.



Il nuovo frontale, disponibile nelle varianti Amarok, Life e Style e nelle versioni top di gamma PanAmericana (non disponibile per il mercato italiano) e Aventura, è distintivo e ricco di carattere. Il nuovo Amarok è disponibile con cabina doppia a quattro porte (DoubleCab) e cabina singola a due porte (SingleCab, solo per Sud Africa e Australia). Su entrambe le versioni, spiccano i passaruota semicircolari.



Con una lunghezza di ben 5.350 mm, il nuovo Amarok è di 96 mm più lungo rispetto alla versione precedente. Il passo di 3.270 mm corrisponde a un aumento di 173 mm. In questo modo è stato ottenuto più spazio, a vantaggio della seconda fila di sedili nella cabina doppia. Le capacità off-road sono ulteriormente esaltate.



L’abitacolo è funzionale e di alta qualità, caratterizzato da elementi di comando intuitivi e display digitali. Per il nuovo Amarok sono stati sviluppati quattro motori turbodiesel (TDI) e un motore turbo benzina (TSI). Tutti e cinque i motori sono accomunati dall’efficienza e dalla coppia elevata.

di Grazia Dragone

Leggi Commenti » Aggiungi un commento