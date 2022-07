Mercedes-Benz GLC 2022

21/07/2022

Mercedes-Benz GLC si rinnova e propone ben sei versioni: ADVANCED, AMG ADVANCED, ADVANCED PLUS, AMG ADVANCED PLUS, AMG PREMIUM e AMG PREMIUM PLUS. Il modello rappresenta la vettura più dinamica della famiglia di SUV del brand ed è caratterizzato da un design distintivo, proporzioni uniche, superfici tese, spigoli precisi, interni ben definiti.



Mercedes GLC è offerta in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnologia a 48 V e alternatore-starter integrato. GLC risulta affidabile in ogni condizione stradale, garantendo comfort e agilità di marcia. Il nuovo asse posteriore sterzante rende l'auto più maneggevole e sicura.



Nella guida offroad si affida alla trazione integrale 4MATIC di serie. L'equipaggiamento di serie comprende gli esterni AVANTGARDE con pacchetto cromo che include la cornice dei finestrini cromata e la nuova protezione paracolpi. Tra gli elementi più distintivi troviamo il nuovo frontale con fari che si raccordano alla mascherina del radiatore, quest’ultima dotata di cornice cromata e lamella sportiva in grigio opaco con inserti decorativi cromati.



Altri dettagli sono rappresentati dai cerchi a filo della carrozzeria nelle misure tra 18 e 20 pollici. L’abitacolo si avvale di soluzioni tecnologiche avanzate e di elementi di stile di elevata qualità.

I rivestimenti delle porte avvolgono la plancia portastrumenti ben orientata verso il guidatore. Il design all'avanguardia dei sedili gioca con gli strati e le superfici risvoltate, creando un senso di leggerezza.