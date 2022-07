Kia XCeed 2023

22/07/2022

Kia XCeed rinnova il design e il corredo tecnologico affidandosi a soluzioni più avanzate. Elegante, distintiva e moderna, nuova XCeed si evolve. Il frontale presenta fari a LED specifici, un’evoluzione del design della griglia, del paraurti anteriore ed un innovativo convogliatore d'aria. Per ridurre la resistenza aerodinamica e i consumi d’energia, i fendinebbia sono stati integrati nei nuovi gruppi ottici a LED.



La nuova XCeed è equipaggiata nelle versioni più esclusive con i cerchi in lega da 18 pollici progettati per sottolineare il suo spirito da crossover sportivo. In coda si fa notare il nuovo diffusore d’aria con una piastra nera lucida, ma anche i fari a LED che disegnano una firma luminosa sottile. La gamma colori prevede ben 12 tinte a seconda delle specifiche, inclusi tre nuovi colori: Lemon Splash, Celadon Spirit Green e Yuca Steel Grey.



L’abitacolo combina uno stile moderno con funzionalità premium a partire dalla console centrale orientata verso il guidatore. La nuova Kia XCeed è dotata di innovativi stilemi grafici destinati al quadro strumenti digitale Supervision da 12,3 pollici collegati alle modalità di guida del veicolo. Il tunnel centrale è rifinito in nero lucido come il nuovo specchietto retrovisore sottile con bordo a cornice.



Il crossover di punta della gamma propone nuove linee più sportive e contemporanee, un abitacolo ancor più sofisticato e l’introduzione dell’allestimento GT-line dall’impostazione più adrenalinica. La nuova XCeed, oltre agli interventi a livello stilistico, offre una gamma propulsori efficiente che include powertrain mild hybrid, plug-in hybrid e GPL. La vettura è disponibile sul mercato a partire da settembre 2022.