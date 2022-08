Ford - Auto Ford Maverick Tremor Ford Maverick Tremor pick up 1 2 3 4



Ford Maverick Tremor è la nuova soluzione pensata dall’Ovale Blu per esaltare le prestazioni offroad. Il nuovo pacchetto Tremor è disponibile veicoli delle serie XLT e Lariat e include l'esclusivo Trail Control, sospensioni anteriori e posteriori su misura, trazione integrale avanzata con blocco a trazione integrale.



Le dotazioni estetiche prevedono: loghi Ford oscurati, ganci di traino Tremor Orange, nuova griglia e ulteripri soluzioni audaci in linea con il carattere del modello. Le esclusive ruote in alluminio da 17 pollici presentano una nuova finitura anodizzata Tremor Orange e grigio scuro, mentre i pneumatici all-terrain standard garantiscono una migliore trazione su superfici come sabbia e ghiaia.



A bordo si fanno notare i sedili in onice nero con loghi Tremor cuciti e accenti in Tremor Orange. Dotato di un motore EcoBoost da 2,0 litri, il pickup compatto si basa sul pacchetto Off-Road FX4 e propone un sistema di trazione integrale nuovo.



La capacità off-road è ulteriormente rafforzata da un dispositivo di raffreddamento per trasmissioni pesanti e da semialberi aggiornat. La produzione della Ford Maverick è programmata a partire dall’autunno 2022.

di Grazia Dragone

