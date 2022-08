Renault ZOE 2022

08/08/2022

Bestseller del suo segmento, Renault ZOE si veste di novità e propone per la versione 2022 tre allestimenti: Equilibre, Evolution, Iconic.



Il primo è dotato di Active Emergency Brake System (Sistema di Frenata di Emergenza Attiva) e di caricatore di bordo AC da 22 kW, che consente tempi più rapidi di ricarica rispetto ai compeetitors.

L’allestimento destinato al mercato italiano vede la presenza di: Hands free card, climatizzatore manuale, driver display digitale da 10 pollici e display centrale multimediale da 7 pollici con funzione Smartphone Replication (compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto) e 4 altoparlanti. In coda il nome ZOE ha la E dorata e un badge E-Tech electric visibile nella parte inferiore destra del bagagliaio.



Per quanto riguarda il livello successivo Evolution troviamo, di serie, il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, allerta di superamento della linea di corsia e assistenza al mantenimento della corsia. A ciò si aggiungono i sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore automatico. Il display multimediale da 7 pollici con sistema di navigazione e funzione Smartphone Replication.



Infine, la top di gamma Iconic propone: cerchi da 17 pollici arricchiti da dettagli dorati Warm Titanium. All’interno offre rivestimenti in TEP e tessuto riciclato che riprendono il motivo dello stripping laterale esterno. Il sistema multimediale è qui proposto con display da 9,3 pollici, navigazione integrata e Smartphone Replication.