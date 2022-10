06/10/2022

Audi TT RS Coupé iconic edition è una versione prodotta in serie limitata a 100 esemplari per l’Europa, con l’intento di celebrare la storia di Audi TT coupé. La vettura si caratterizza per la livrea grigio Nardò, ispirata al circuito italiano, abbinata alla finitura total black del single frame e della griglia anteriore, oltre che alla scritta quattro in look titanio opaco.



In nero lucido sono proposte l’estremità inferiore delle minigonne, gli anelli Audi, la denominazione del modello e le calotte dei retrovisori laterali.I cerchi in lega specifici da 20 pollici a 7 razze, anch’essi in nero lucido, nascondono parzialmente le pinze freno nere, mentre i finestrini posteriori, dall’andamento triangolare, ospitano la scritta iconic edition.



La limited edition adotta uno specifico kit aerodinamico sviluppato in galleria del vento che include splitter, blade alle estremità del paraurti anteriore, minigonne, profili aerodinamici alle spalle dei passaruota posteriori, estrattore e alettone fisso in carbonio con supporti a collo d’oca.



Completano la dotazione estetica i i terminali di scarico ovali. Gli interni sono caratterizzati dai sedili sportivi RS bicolore con fianchetti in pelle Nappa grigio Jet. La propulsione si affida al motore a 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 480 Nm di coppia abbinato alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale permanente quattro con frizione elettroidraulica a lamelle. Il lancio commerciale è programmato durante il primo semestre 2023.