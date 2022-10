12/10/2022

Jaguar F-TYPE 75 celebra l’ultimo Model Year della F-TYPE e il 75esimo anniversario delle sportive prodotte dal brand.

Dal punto di vista estetico si fanno notare i cerchi in lega da 20 pollici di serie su tutti i modelli, i coprimozzi dei pneumatici e il badge della griglia di colore nero. I fari a LED ultrasottili di serie, caratterizzati dalla tecnologia Pixel, con le luci diurne Calligraphy a forma di J insieme agli indicatori di direzione, esaltano l’ampiezza visiva dell’auto.



Gli specifici terminali di scarico del propulsore emergono dal diffusore posteriore, evidenziando il carico prestazionale della F-TYPE. Gli interni focalizzati sul guidatore fondono sportività ed eleganza. L’abitacolo 1+1 presenta un Interactive Driver Display da 12,3 pollici riconfigurabile con una vasta scelta di temi di visualizzazione.



Sarà possibile scegliere tra due special edition, la F-TYPE 75 e la F-TYPE R75, disponibili entrambe sia in versione Coupé che Convertible e alimentate dal propulsore 5.0 litri V8 nelle varianti da 450 e 575 CV.



Grazie a soluzioni di design sofisticate, il ricco corredo di dotazioni e la tinta metallizzata Giola Green, queste versioni speciali rappresentano una memorabile celebrazione della propulsione termica, prima che il marchio abbracci la svolta elettrica dal 2025. Il lancio commerciale è previsto a partire da gennaio 2023, l’anno in cui le sportive Jaguar compiranno il 75esimo anniversario.