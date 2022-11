07/11/2022

Alfa Romeo Giulia 2023 offre un perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida elevata, soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento. Disponibile a partire da febbraio 2023, la vettura sfoggia sul frontale un inedito trattamento delle griglie anteriore, dove è posizionato il logo, e quelle inferiori destinate alle due prese d’aria. I gruppi ottici anteriori rappresentano la preincipale novità.



La fanaleria 3+3, con nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix ricorda un elemento di stile presente sui modelli Alfa Romeo SZ Zagato e il concept Alfa Romeo Proteo.

A bordo spicca il quadro strumenti con design a cannocchiale, dove troviamo il nuovo schermo TFT da 12,3 pollici. Troviamo, inoltre, un’interfaccia HMI (Human Machine Interface). Il comportamento dinamico è supportato dall’impiego di materiali ultraleggeri, come l’alluminio per la base dei motori e il carbonio per l’albero di trasmissione.



La trazione integrale con tecnologia Q4 è progettata per gestire la trazione del veicolo in modo reattivo. La tecnologia Q4 assicura i vantaggi della trazione integrale e garantisce consumi ridotti.

Quattro gli allestimenti disponibili (Super, Sprint, Ti e Veloce) abbinabili a motori diesel da 160 CV a trazione posteriore e potenti unità benzina da 280 CV e diesel da 210 CV a trazione integrale.