06/12/2022

Opel Astra aggiunge alla sua famiglia la versione Electric, proposta anche nella variante Sports Tourer Electric. Entrambi i modelli, Astra e Astra Sports Tourer sono offerti in versione elettrica plug-in hybrid.



Nello specifico, la nuova Opel Astra Electric adotta un motore elettrico da 115 kW/156 CV che promette una velocità di 170 km/h. L’energia viene accumulata nella batteria agli ioni di litio da 54 kWh, composta da 102 celle, che garantisce un0autonomia fino a 416 km.



A bordo troviamo sedili sportivi ergonomici attivi, mentre il Pure Panel, il posto guida digitale con due widescreen da 10 pollici, assicura un’esperienza di guida immersiva.

Ricco l’equipaggiamento che include sistemi di assistenza alla guida come: l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, sistema attivo di mantenimento della corsia di marcia, il sistema di rilevamento stanchezza, il rear cross traffic alert e il cambio corsia semiautomatico.



La vettura è riconoscibile dall’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, e presenta un paraurti anteriore ssportivo. Un ulteriore elemento caratterizzante sono i cerchi in lega da 18 pollici con finitura diamond cut o nera.