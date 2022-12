27/12/2022

La versione Mini Cabrio Seaside Edition offre caratteristiche di design ed equipaggiamento esclusive, oltre ad una scelta di colori per la carrozzeria che includono le tonalità Caribbean Aqua e Nanuq White. Disponibile come Cooper e Cooper S, la Seaside Edition offre un look distintivo.



Nella configurazione Mini Cooper S, il motore 4 cilindri da 2,0 litri e 178 CV con tecnologia MINI TwinPower Turbo consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi.

La Mini Cooper è equipaggiata con il motore a benzina a 3 cilindri dalla potenza di 136 CV. La capote nera, azionata elettricamente, si può aprire o chiudere automaticamente fino a 30 km/h.



Attesa sulle strade a partire da febbraio 2023, la serie limitata Seaside Edition presenta doppie strisce decorative bianche che corrono dalle porte laterali fino alla parte posteriore della vettura. A ciò si aggiunge una grafica unica sulla grembialatura anteriore, dove un 30 stilizzato fa riferimento all'anniversario del modello.



I cerchi in lega da 18 pollici con design Pulse Spoke ricordano le onde del mare. I copriruota, al contrario, evocano una sensazione di staticità. A bordo troviamo sedili in pelle Carbon Black con supporti per ginocchia e braccioli nelle portiere.

I listelli decorativi sulla plancia anteriore presentano un design specifico. Infine, l'ultima generazione del sistema operativo MINI ottimizza il controllo delle funzioni della vettura.