Skoda Kamiq Black Dots

08/02/2023

Il city suv compatto Skoda Kamiq viene declinato nella modalità Black Dots, una versione che si distingue per carattere e dotazioni premium.Pensata per il mercato italiano, Kamiq Black Dots sfoggia contrasti cromatici di colore nero che spiccano sulla livrea.



La vettura propone motorizzazioni benzina TSI da 95 CV a 150 CV, con cambi manuali o automatici DSG a 7 rapporti a seconda delle varianti.

Di serie troviamo: gruppi ottici con tecnologia full LED con AFS, i cerchi in lega da 17 pollici con design aerodinamico, il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di avviamento senza chiave KeyLess, lo specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento e le sellerie in tessuto misto pelle scamosciata sintetica.



Il city suv offre interessanti opzioni per la personalizzazione, grazie ai pacchetti City Pack e City Plus Pack.