23/02/2023

La serie di prototipi sphere accoglie il crossover coupé Audi Activesphere Concept. La guida autonoma, la trazione integrale quattro elettrica, l’autonomia di oltre 600 km insieme alla tecnologia di ricarica rapida sono caratteristiche che la rendono parte integrante della famiglia sphere.



L’ampio abitacolo e l’arco del tetto spiovente conferiscono proporzioni sportive. Il frontale rispecchia il family feeling del brand, ma guarda al futuro con il single frame trasparente. Le porte si aprono a libro e, data l’assenza del montante centrale, l’abitacolo si presenta in tutta la propria ampiezza.



La vettura è sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), concepita per realizzare vetture elettriche dai SUV alle berline-coupé, sino alle Avant. La trazione integrale quattro è basata su due motori elettrici: uno per ogni assale.



La potenza complessiva è pari a 442 CV, mentre la coppia raggiunge i 720 Nm. La batteria ha una tensione di 800 Volt che consente la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW. Ù