Renault Espace 2023

29/03/2023

Renault Espace, il grande SUV a 5 o 7 posti offre interessanti novità per rafforzare la sua presenza nei segmenti C e D. La nuova serie si propone con un appeal atletico ed elegante.



L’abitabilità resta la sua caratteristica vincente, esaltata da materiali di qualità e finiture curate, che ben si armonizzano con l’ampio tetto panoramico in cristallo. La tecnologia è rappresentata dalla connettività e dalla motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 CV.



Sicurezza e performance sono assicurati dalla piattaforma CMF-CD, dal telaio appositamente progettato e dai 32 dispositivi di assistenza alla guida.La commercializzazione è programmata a partire dalla primavera 2023.