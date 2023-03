29/03/2023

Kia EV9, avveniristico SUV a trazione 100% elettrica, offre tre file di sedili e uno stile distintivo, dall’eleganza sofisticata. Il look si affida ad elementi diversi, ispirati alla natura e alla modernità, secondo il concetto Opposites United e caratterizzati da linee nette e forme scultoree.



Il frontale presenta la Digital Pattern Lighting Grille e i fari dallo sviluppo verticale. La vista laterale mette in evidenza un profilo ispirato alle forme dei poligoni, mentre il design posteriore si caratterizza per originali firme luminose sottili.



Basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Kia, il passo lungo di EV9 con una linea di cintura contenuta e il pavimento c piatto hanno permesso di ottenere uno spazio generoso per consentire a gli occupanti di connettersi e rilassarsi con il massimo comfort in tutte e tre le file di sedili.



L'abitacolo si caratterizza per un design elegante, ergonomico e funzionale. Il quadro strumenti floating panoramico si estende dal volante al centro del veicolo. Due touch screen da 12,3 pollici e un display a segmenti da 5 pollici migliorano l'esperienza digitale. La commercializzazione è prevista entro il 2023.