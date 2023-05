03/05/2023

Lexus LM è la seconda generazione di un veicolo globale il cui design è ben armonizzato con le tecnologie all'avanguardia. Il look si affida ad una presenza elegante ed aerodinamica. La cabina anteriore combina funzionalità e raffinatezza per consentire ai conducenti di concentrarsi, mentre la zona posteriore offre sedili e finiture curate.



Lexus presenta AVS Suspension con Frequency-Sensitive Piston Valve, che combina un attuatore AVS (Adaptive Variable Suspension) e una valvola a pistone sensibile alla frequenza nell'ammortizzatore. Il sistema offre un'eccellente qualità di guida e riduce le vibrazioni.



A bordo troviamo, nella versione a 4 posti, un display a schermo largo da 48 pollici davanti ai sedili posteriori, mentre una parete divisoria in vetro retrattile sopra il display separa i due ambienti. Non mancano dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, come il Lexus Safety System + che promette una guida sicura.