Land Rover Range Rover Evoque 2024

22/06/2023

La nuova generazione di Range Rover Evoque si presenta con un design migliorato con le ultime tecnologie e le scelte di materiali di lusso. Gli esterni propongono una nuova griglia e fari LED Pixel ultrasottili. Nuovi accenti e colori esterni completano il tetto sospeso, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo, estraibili elettricamente.



A bordo spicca il nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici posizionato nel campo visivo del guidatore. Le ultime tecnologie e le innovazioni dei materiali sono rientate al benessere degli occupanti. Il Cabin Air Purification Plus in sieme ai sedili in tessuto non-leather Ultrafabrics e Kvadrat regalano una atmosfera lussuosa.



Il catalogo prevede le confogurazioni Evoque S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. La plug-in P300e consente una mobilità in modalità EV, con zero emissioni. La gamma dei colori include Arroios Grey, Tribeca Blue e Corinthian Bronze.



La Nuova Range Rover Evoque offre una gamma di PHEV e MHEV, efficienti e prestazionali che comprende l'avanzato plug-in P300e, disponibile insieme a una gamma di motori Ingenium a benzina e diesel che dispongono della recente tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV).