Volkswagen T-Cross 2024

05/07/2023

La nuova Volkswagen T-Cross presenta un design rinnovato, dorazioni di serie avanzate, nuove caratteristiche tecnologiche e un interno di alta qualità. Dall'esterno, il suv T-Cross è immediatamente riconoscibile dal nuovo design, sia nella parte anteriore che posteriore.



Spiccano i fari a matrice LED IQ.LIGHT di nuovo sviluppo, offerti per la prima volta sul T-Cross. Tre nuovi colori freschi sono stati aggiunti alla palette disponibile: il Grape Yellow (un giallo frizzante e sportivo), il Clear Blue Metallic molto elegante e, infine, il Kings Red Metallic dal carattere vivace.



L'elemento centrale all'interno della nuova T-Cross è il display touchscreen da 8 pollici, che sulla versione top di gamma diventa da 9,2 pollici. Volkswagen T-Cross ha sempre avuto gli interni più spaziosi e versatili della categoria, confortevoli per cinque occupanti.

Il sedile posteriore può essere spostato di 140 mm, mentre il bagagliaio risulta flessibile.



Il lancio sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2024