30/08/2023

Suv completamente elettrico, la Kia EV5 combina design distintivo, eccezionale versatilità e comfort elevato, tutte caratteristiche che lo rendono una scelta ideale per le esigenze delle famiglie moderne. Lo stile si affida a linee forti e compatte, con una moderna interpretazione della tipica maschera tiger noise.



Sviluppata seguendo il linguaggio di stile Opposites United, la Kia EV5 presenta un corpo robusto e una superficie sinuosa. I potenti parafanghi e le ampie linee delle spalle creano una silhouette solida e unica.



I montanti D evidenziano l’attitudine concreta e affidabile. Nella parte posteriore spicca uno spoiler allungato e ribassato, che migliora l'efficienza aerodinamica e sottolinea lo status di EV5 come un veicolo elettrico innovativo, pensato per una mobilità familiare e sostenibile.



Il catalogo prevede la scelta fra nove tinte: Snow White Pearl; Clear White; Starry Night Black; Magma Red; Ivory Silver; Frost Blue; Iceberg Green; Tide Blue e Shale Grey. Disponibile anche la colorazione opaca Ivory Silver.



Gli interni sono ampi e confortevoli come un salotto di casa. I dettagli dell'abitacolo sono stati scelti con cura per creare un ambiente in grado di offrire benessere e divertimento, anche grazie alla possibilità di scegliere tra numerose tonalità per l’illuminazione.



Kia EV5 sarà inizialmente commercializzata in Cina, durante la seconda metà del 2023, per poi giungere sul resto del mercato globale da ottobre 2023.