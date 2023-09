Audi Q8 2024

14/09/2023

Si rinnova l’ammiraglia della famiglia Q portando in dote un design più incisivo e una nuova firma luminosa. Per la prima volta saranno disponibili i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser e i gruppi ottici posteriori OLED. La sportività è sottolineata dal pacchetto look nero, a richiesta, ampliabile con ulteriori dotazioni.



L’equipaggiamento di serie è ancora più ricco. Troviamo a bordo i sedili anteriori riscaldabili, l’Audi smartphone interface, l’Audi phone box light e, nel caso di Audi SQ8 TFSI sport attitude, il pacchetto assistenza City.

Le prestazioni sono da autentica sportiva grazie a dotazioni come la trazione integrale permanente quattro, le sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo integrale. Al lancio, i motori disponibili sono il V6 3.0 TFSI da 340 CV e il 3.0 TDI da 231 e 286 CV con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt.



La nuova Audi SQ8 TFSI, versione sportiva del SUV coupé, si distingue per il single frame ottagonale con cornice in argento opaco, le calotte dei retrovisori laterali e le cornici delle prese d’aria in look alluminio oltre che per le protezioni sottoscocca e l’estrattore specifici.



Inoltre, adotta il V8 4.0 TFSI da 507 CV, un motore che si avvale di soluzioni quali l’iniezione diretta della benzina, il rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri, il sistema cylinder on demand (COD), la fasatura variabile lato aspirazione e scarico e i due turbocompressori twin scroll. Il propulsore lavora in abbinamento alla trasmissione automatica tiptronic a 8 rapporti e alla trazione integrale permanente quattro. Nuove Audi Q8 e Audi SQ8 TFSI sono attese nel corso del quarto trimestre 2023.