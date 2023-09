Opel Corsa 2024

25/09/2023

La nuova Opel Corsa introduce, tra le novità di stile, il frontale Opel Vizor nella parte anteriore e il nome del modello Corsa posizionato al centro del posteriore. La vista laterale spicca per il montante C che sembra fluttuare sopra il veicolo.

La livrea in Grafik Grey, disponibile per la prima volta su Opel Corsa, la rende ancora più distintiva.



Grazie alla disponibilità di tecnologie avanzate, provenienti da segmenti superiori, la guida è più sicura e confortevole. Tra le dotazioni spicca la plancia digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, con un nuovo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10 pollici. I fari a matrice di Led Intelli-Lux LED risultano potenziati e più precisi grazie a 14 elementi LED.



Sono presenti, inoltre, vari sistemi di assistenza avanzati come: la videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, il cruise control adattivo, il limitatore di velocità, il sistema di protezione delle fiancate Flank guard, l’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.