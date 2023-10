Skoda Kodiaq 2024

06/10/2023

Skoda Kodiaq offre, con la seconda generazione, nuove caratteristiche innovative e ancora più spazio, portando l'efficienza a un livello superiore. All'esterno, i gruppi ottici TOP LED Matrix catturano l'attenzione, mentre negli interni tessuti e pelli riciclati provenienti da un processo di concia eco-compatibile riflettono l’attenzione alla sostenibilità.



La nuova serie ha perfezionato il design scultoreo del SUV, conferendogli un aspetto più solido. Con un aumento della lunghezza di oltre sei centimetri, Kodiaq offre ora ancora più spazio interno per un massimo di sette passeggeri e molti bagagli.



Il nuovo Kodiaq è disponibile nelle versioni Selection e Sportline, oltre che con varie Design Selection, e monta grandi cerchi in lega con diametri che vanno da 17 e offre nove colorazioni: due tinte unite e sette finiture metallizzate, tra cui il nuovo Bronx Gold Metallic.



A bordo spicca il display per l’infotainment da 13 pollici, innovativi Smart Dial Skoda con comandi tattili e una nuova struttura delle configurazioni imperniata sulle Design Selection. I suoi cinque propulsori, con potenze da 110 kW (150 CV) a 150 kW (204 CV) ora includono anche una versione ibrida plug-in con un'autonomia elettrica di oltre 100 km. I due motori più potenti sono accoppiati alla trazione integrale di serie.



Debuttano anche le ultime generazioni dei fari LED Matrix e il sistema Dynamic Chassis Control. Non manca l’attenzione alla sicurezza con la proposta di nuovi e migliorati sistemi di assistenza alla guida. Il carnet spazia dal Turn Assistant, che aiuta a prevenire gli incidenti durante la svolta agli incroci, al Remote Park Assistant, che consente di parcheggiare tramite un'app e molto altro.