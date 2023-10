18/10/2023

Mazda introduce nella sua gamma l’edizione speciale Nagisa rivolta ad esaltare l’appeal dei modelli Mazda3 e CX-30 2024. La livrea, proposta nella tinta Zircon Sand Metallic, un colore pastello dal sapore vintage, è abbinata ad elementi di colore nero. La configurazione prevede ruote e specchietti retrovisori esterni neri, ma anche un caratteristico spoiler scuro, che regala un aspetto elegante e aerodinamico allo stesso tempo.



A bordo spicca il rivestimento dei sedili in ecopelle di colore Terracotta con la parte centrale in ecopelle scamosciata Leganu nera. Il design degli interni è arricchito da particolari come le cuciture Terracotta sulla plancia e gli accenti neri in stile cuoio sulla parte centrale dei sedili. A questi dettagli si aggiungono la regolazione elettrica del posto di guida e un impianto audio Bose con 12 altoparlanti.



I modelli sono offerti con i motori ibridi aspirati e-Skyactiv G da 122 CV e 150 CV ed e-Skyactiv X da 186 CV. Le prime unità arriveranno a dicembre 2023.