13/11/2023

La concept Mazda Iconic SP unisce un propulsore rotativo gemellato con una piattaforma EV, un tipo di powertrain adottato anche dalla nuova Mazda MX-30 R-EV.



La concept car presenta un baricentro basso che consente di ottenere prestazioni elevate. Le sue proporzioni sono dettate dalla scelta di un cofano basso, ottenuto montando il motore rotativo al centro della vettura.



L’idea di un sistema EV rotativo a due rotori mette a disposizione un motore che può impiegare una varietà di combustibili, compreso l’idrogeno. Questa tecnologia, esclusiva Mazda, è ideale per le auto sportive.



Inoltre, se la batteria viene caricata con elettricità derivata da energie rinnovabili, si configura come una proposta a zero emissioni.