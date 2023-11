13/11/2023

Lexus LF-ZC concept è una berlina elettrica a batteria, che anticipa il futuro modello che sarà prodotto a partire dal 2026.



La vettura esprime il percorso di elettrificazione di Lexus, con le sue proporzioni slanciate, il baricentro basso, l'abitacolo spazioso e un design emozionale che fonde funzionalità ed estetica e promette un'esperienza di guida intensa.



Il tema del design, noto come Provocative Simplicity, privilegia le prestazioni aerodinamiche e incorpora caratteristiche e strutture distintive specifiche per i BEV.A bordo troviamo un abitacolo intelligente completamente digitale di nuova generazione, che offre un accesso intuitivo e rapido ai comandi.



Il nuovo software di interfaccia Arene OS consentirà di aggiornare le funzioni per tenere il passo con l'evoluzione dei sistemi di sicurezza e delle funzioni multimediali. Lunga 4,75 metri, larga e 1,88 metri e alta 1,39 metri, la vettura promette un’autonomia di 1.000 km.



La Lexus LF-ZC sarà caratterizzata da una nuova struttura modulare che divide la carrozzeria in tre parti: anteriore, centrale e posteriore. Ciò sarà reso possibile attraverso il gigacasting, un processo che fornirà una maggiore libertà di concepire le forme.