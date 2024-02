Skoda Superb Wagon 2024

30/01/2024

La nuova ammiraglia Skoda Superb Wagon, giunta alla uarta serie, è attesa sul mercato a partire da aprile 2024.

Al momento, il nuovo modello è proposto con la nuova motorizzazione 1.5 TSI mild-hybrid 150 CV DSG e con il 2.0 TDI Evo DSG, di pari potenza. Il nuovo motore mild-hybrid è un 4 cilindri che abbina ciclo di funzionamento Miller, iniezione diretta e tecnologia di spegnimento selettivo dei cilindri di nuova generazione ACT+.



La gamma di motorizzazioni si completerà successivamente con le unità 1.5 TSI PHEV con autonomia elettrica di oltre 100 km e 2.0 TDI 193 CV abbinato alla trazione integrale 4x4. Per tutte le motorizzazioni è di serie il nuovo cambio automatico a doppia frizione DSG.



Sviluppata ex-novo sulla piattaforma MQB-EVO, la nuova Skoda Super Wagon vanta più abitabilità per i passeggeri e mette a disposizione un vano di carico con una volumetria che parte da 690 litri e che può raggiungere, abbattendo gli schienali del divano posteriore, 1.920 litri.



La dotazione di serie è ricca sul piano della sicurezza attiva, del comfort e della connettività. A bordo troviamo i sedili elettrici anteriori ergonomici, riscaldabili ventilati e con funzione di massaggio avanzato, insieme a volante e parabrezza riscaldabili.



I rivestimenti sono in pelle sintetica nera o color cognac. Il sistema di infotainment ha schermo da 13 pollici con sistema di navigazione connesso. Completano la dotazione standard i gruppi ottici anteriori in tecnologia Full LED Matrix e l’impianto audio Canton con 14 altoparlanti.